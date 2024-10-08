賭王前女婿何志堅放售赤柱豪宅　市值5.9億　前身為鄧麗君故居

市場罕有出現傳統超級豪宅放售。赤柱佳美道18號獨立別墅最新委托韋堅信測量師行推出市場放售，豪宅實用面積高達7,295平方呎，市值約5.9億元，呎價約8萬元。



據悉，豪宅的前身為一代歌后鄧麗君生前的故居，物業拆卸後由賭王女兒何超鳳及女婿何志堅於2004年以3,180萬元購入重建。由於兩人早年已離婚，豪宅現由何志堅持有，物業最新市值較當年買入價升值5.58億元或17倍。



韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，上述物業位處赤柱佳美道18號，為已落成的豪華獨立別墅，實用面積達7,295平方呎，花園及庭園分別為2,453 平方呎及381平方呎。別墅樓高四層連地庫，地下為大型客廳及飯廳，一樓及二樓每層均設一間主人套房及兩間睡房。較為特別的是二樓主睡房建有大 型露台，外望開揚南區海景。其他建築設施包括獨立升降機、全景天台、游泳池、花園及雙車位停車庫等等。

若參照市場最新成交呎價，此豪宅市值約5.9億元，折合呎價約8萬元。

代理指，赤柱區内獨立屋供應相當有限，全新樓更是可遇不可求。項目距離區內大型購物商場─赤柱廣場及赤柱大街僅約五分鐘步程。

赤柱佳美道18號。

前身為歌后鄧麗君故居、其後由基金會管理及轉售

據悉，豪宅的前身為歌后鄧麗君的故居。故居建於1950年代，為一幢兩層的西式別墅，鄧麗君於1988年以700萬港元購入後，一直居住到她於1995年逝世為止。鄧麗君逝世後，故居及相關遺物交由鄧麗君文教基金會保管。由於香港故居日久失修，並不利長期營運，因此基金會決定將物業拆卸及轉售。

豪宅的前身為歌后鄧麗君的故居。故居建於1950年代，為一幢兩層的西式別墅。（維基百科圖片）

賭王家族何超鳳夫婦接手、市值升值17倍

資料顯示，上述物業最終由賭王女兒何超鳳及其丈夫何志堅於2004年以3,180萬元購入並進行重建，2009年曾市傳何氏叫價1.6億放售。直至2016年兩人離婚，物業轉由何志堅持有。按最新市值計算，物業20年間升值5.58億元或17倍。

何超鳳。（葉志明攝）