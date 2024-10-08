元朗溱柏開放式285萬賤賣　樓價6年蝕剩一半！創屋苑最大蝕幅

受新盤低價推盤衝擊，元朗區樓價受壓，部分屋苑再錄大額蝕讓。元朗溱柏一伙開放式單位最新以285萬元沽出，呎價10,478元。原業主於6年前買入單位，帳面蝕讓193萬元離場，大幅貶值4成。連同使費計算料實蝕215萬元，蝕幅高達45%，創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。



市場消息指，該單位為溱柏10座中層J室，實用面積約272平方呎，開放式間隔。原業主早於去年4月放盤，當時叫價430萬元，其後一直因應市況下調叫價。日前減價至290萬元後獲買家洽詢，最終議價以285萬元成交，累減33%，折合呎價10,478元。

6年樓價貶值4成

資料顯示，屋苑過去二手蝕讓介乎2%至37%，可見是次單位創屋苑蝕幅紀錄新高。

原業主於2018年6月約478萬元購入單位，持貨逾6年轉手，帳面蝕讓193萬元，期内貶值40%。若連使費計算，料實蝕約215萬元或約45%。

較9年前單位成交價再低4%

值得留意的是，該單位曾於2015年4月以298.3萬元易手，即最新成交價較當年還要低出13.3萬元或4%，單位造價低於9年前同類水平。

元朗溱柏。（資料圖片）

元朗溱柏。（梁鵬威攝）