機會永存在　人生滿希望　勤奮努力必可前進｜汪敦敬

機會永存在，人生滿希望，勤奮努力必可前進。香港過去的成功，是充滿白手興家的故事！



但很多年輕人被網上錯誤的價值觀影響，衍生一個很大的誤解！就是覺得年長一輩「剝削了新一代的機會」，甚至用「割韭菜」來形容！其實，我們才是被割韭菜的一代！

要被割韭菜，首先要擁有韭菜！

要被剪羊毛身上，要身上有羊毛才有資格被人剪！

將辛苦得來的成果，去照顧上一代和下一代，正是我辈！

機會，古往今來從來絕大多數人都在事後才發覺其存在！

從來只有極少數人，因為相信機會的存在所以才掌握到時代的機會！

掌握到這些機會的少數人有一個特性，就是面對絕境中慶幸仍可以爭取機會！

機會不是別人奉獻給你的，是自己努力爭取及珍惜而來！

但得不到機會的人從來都不去檢討為何自己掌握不到，很多人卻只懂埋怨！

（蘇煒然攝）

筆者認為，當下年輕人同樣面對屬於他們時代的考驗，就是資訊混亂令事實真假難分，這個巨大考驗要靠他們去幫香港渡過，所謂機會不足其實只是錯誤資訊的誤導！

近日發生的股市大升正是印證出這時代給的機會比過去更好！

我們的年輕歲月時怎會有三個星期多股市上升五千點的機會？這些股票很多時入市的時候還有一分息的回報的！

當然，與以前的機會一樣：機會在眼前有多少人懂得珍惜?恐怕股市未升之前大部份人也是自怨自艾！當這只是一個例子，當下股票市場是大上大落的，但財富來得易，去得急！反映香港仍然是充滿機會的冒險樂園！

港股恒生指數（梁鵬威攝）

在投資世界裡面，常有人說：「難得少年窮！」十分幸運，筆者有幸遇上「少年窮」，現在有多人都以為我是一個肚滿腸肥的投資者，其實我只是白手興家的小商人，香港強人多的是，我望塵莫及，但是個人的小成就就是能夠維持原則和理想之下去繼續賺錢！筆者的確成功脫貧，論富有不入流，我只是得到勤奮工作應有的回報而已！

人人都說自己窮，但甚麼是窮很多人卻說不出，筆者認為窮有三個「境界」或處境：

第一個境界是「買不到想要嘅嘢」！例如買樓、買新款的手提電話或名牌手袋等等！

第二個境界是不夠錢去買生存的必需品，例如「無得食」！

第三個境界是窮到「自言自語」！即是除了物質，還有精神上的絕望，筆者見過爸爸憂柴米的同時，還要擔心家庭劇變對前途無奈時的「自言自語」！甚至有一天回到家裏見到廚房滿地鮮血，爸爸因肺癆入了醫院！人生如戲，近五十年前的肺癆仍是死亡率較大的病症，當時筆者便要投入社會工作才可以有繼續讀書的機會，貧窮下的長期擔憂比物質的不足有更大殺傷力！

私樓樓價連跌9個月，重回7年前水平，社會關注新一份財政預算案會否將調控樓市措施，會否減「辣招」、甚至完全撤辣。（蘇煒然攝）

筆者年輕的時候以創業為夢想，甚麼是創業精神？是包括面對失敗的精神，筆者曾先後四次創業，但是有三次結果都是失敗的，但如果沒有這些失敗的經驗，我又怎可能學到成功呢？失敗是成功之母，這個基本原則很多港人都混淆了。

筆者第二次創業是做派報紙的，第一次創業做地產代理失敗之後，當時窮光蛋的我究竟憑甚麼去爭取市場呢？我選擇難做及無人做的項目，即是在工廠大廈提供派報紙的服務，起初報販批發商見到筆者年輕所以很願意幫忙，但是他的伙計會嫌棄我訂購量少，每天早上五點將寫滿粗口在報紙交貨給我，創業經歷告訴我除了要「抵得諗」之外，不怕難做、要比別人做多些工作之外，還要受氣！

就是因為受氣而學習了忍耐。有一次下大雨的時候，筆者要將厚厚的報紙送給客戶，我就脫下身上的雨衣包住報紙，到派發完成之後，被雨水弄濕的身體已重新乾了起來，無錯，保護客戶利益就是我的value（價值），保護他們就等於保護到我的事業，後來派報服務生存到1984年中英聯合聲明之後結束，因為新的契機來臨，筆者認為地產代理更適合自己，再重新創業做地產代理。當時客戶均對我表示不捨，很多客戶紛紛提出增加派發報紙的費用給我，不在困難不知道困難怎樣克服，願新一代發揮他們比我們更優秀的先天和後天綜合力，香港必定有一日更勝往昔！

（資料圖片）

筆者曾經立志在55歲退休，然後與太太坐郵輪環遊世界，但是未到55歲之前，我見到社會的變化，覺得社會還需要我們的貢獻，我們還可以工作多一會，等待新一代的取代或者接棒。

事實上，世界局勢的變化可以說是一個波瀾壯闊的大時代轉變，我們得到很多體驗，來到現在筆者仍然是以創業的初心去面對工作，我本業是地產代理，認為地產代理行業可以做得更加專業，同時社會也十分需要地產代理去反映市場發生的事實！

筆者覺得東升西降是大局所趨，所以西方抗拒是必然發生的事，香港受衝擊重新自強是一條必經之路，認為新一代年輕人，他們無論軟件還是硬件都比我們優勝的，他們只要經過磨練就可以發揮光芒貢獻香港，我們不應該對前途悲觀的，筆者認為目前年輕人未準備好，也花太多時間去埋怨，我們尊敬的先輩在大時代下行出今天的處境其實並不容易，埋怨只會浪費他們的努力，更加因看不清局面會錯過擦身而過的美好時機！

筆者今天仍用奮鬥之心去工作！共勉之！

（蘇煒然攝）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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