渣甸山「皇第」6億連沽兩伙特色豪宅　全盤僅餘1伙特色大宅待售

由資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山豪宅新盤皇第，最新售出2伙特色大宅，合共套現約6億元。項目至今已售出14伙，而連裝修的特色大宅僅餘最後1伙待售。



渣甸山皇第最新售出的2伙單位分別為19、20樓A室 (Master Duplex)及3、5樓A室(Superior Duplex) ，涉及成交金額約6億元。當中19、20樓A室為項目唯一大平層複式戶，單位實用面積5,696平方呎，連84平方呎露台，屬四房三套房設計。

大平層複式戶股權轉讓易手

發展商表示，該單位早前推出招租後接獲眾多查詢，最終以股權轉讓形式售出。不過發展商未有透露19、20樓A室成交價，市場估計作價大約3.88億元，呎價約6.8萬元。

而3、5樓單位A 為項目僅有的兩間複式特色單位之一，實用面積為4,078平方呎，屬兩套房連書房設計，配置42平方呎露台。單位由日籍室內設計師Koichiro Ikebuchi設計，采用現代日式禪風藝術風格。單位最終以2.12億元招標沽出，折合呎價37,219元。

渣甸山皇第現樓單位外望景觀。（黃舒慧攝/資料圖片）

至今累售14伙、連裝修頂層特色戶僅餘1伙

發展商表示，項目至今已售出14伙，當中連裝修之特色大宅僅餘1伙待售，單位為實用面積6,867平方呎之頂層特色戶，連私人電梯及私人泳池。發展商將會採惜售策略。