新地天璽．天即日招標沽11伙 最貴一伙7288萬、呎價3.65萬
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（10月10日）公布招標結果，錄得共11宗標售成交，全數為標準單位，最貴一伙為7,288萬元，呎價36,568元。總計項目本周累標售21伙。
最貴一伙為7288萬元 呎價36568元
該批標售單位成交價由2204萬元至7288萬元，成交呎價由24,592元至36,568元。其中成交金額及呎價最高單位為第3座Peak Tower 40樓A單位，三房套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993平方呎，成交金額為7,288萬元，呎價為36,568元。
天璽．天第一期總共提供906伙
天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。
新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元
項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。
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