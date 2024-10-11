利嘉閣：第三季一手成交2327宗、按季急挫6成　呢個新盤登記最多

本港樓市表現低迷，樓市於第三季陷入低谷，今年第三季全港共錄得2,327宗一手私宅買賣登記，較次季的6,364宗，急挫63%。不過其後先後出現減息及救市措施，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，第四季買賣將倍數式顯著反彈。



第三季錄2327宗一手私宅成交 按季挫六成

根據土地註冊處資料所得，今年第三季全港共錄得2,327宗一手私宅買賣登記，較次季的6,364宗，急挫63%，為連升兩季後回落並創近三季新低，亦較去年同期的2,401宗跌3.1%，反映高息不降的環境下，入市意欲極為淡薄。

今年第三季涉及登記金額349.51億元，按季大減58%，同樣連升兩季後回落。若以每宗平均售價計算，今年第三季為1,502.0萬元，按季升15.8%。

今年第三季全港共錄得2,327宗一手私宅買賣登記，較次季的6,364宗急挫63%。

九龍區第三季一手買賣登記跌幅最多

分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年第三季一手私宅登記量全線回落，其中以九龍區跌幅最大。

數據顯示，九龍區一手買賣登記由次季的3,079宗，按季急挫74%至第三季的813宗，當中登記金額131.67億元，按季也跌68%。其次為港島區登記量亦跌68%，季內僅錄得321宗，而登記金額亦少41%，錄132.38億元。

至於，新界區季內一手私宅登記量錄得48%的跌幅，由次季的2,288宗萎縮至今年第三季的1,193宗，登記總值也相應大減56%至85.45億元。

九龍區第三季一手買賣登記跌幅最多，按季急挫74%。

↓↓屯門黃金海灣·意嵐↓↓

新界區第三季一手私樓登記最多 屯門黃金海灣·意嵐錄342宗

按樓盤分類，今年第三季登記新盤中，以新界區佔比最多，高逾51%，在十大新盤登記量排行榜中佔了5個席位。此外，新界屯門黃金海灣·意嵐錄得最多的342宗買賣登記，涉及登記總值11.65億元，平均每宗成交價約341萬元。

其次，屯門NOVO LAND 3B期也有325宗排次位，涉及登記總值16.28億元，平均每宗成交價約為501萬元。而啟德「柏蔚森I」則錄200宗登記排第三位。

至於，在第三季的十大熱賣新盤當中，平均每宗成交價最高者為日出康城「LP10」，期內錄得1宗登記，平均每宗涉資3,260萬元；而「意嵐」的341萬元則為較低平均價者。

新界屯門黃金海灣·意嵐錄得最多的342宗買賣登記，涉及登記總值11.65億元。

今年第三季全港共錄得2,327宗一手私宅買賣登記。

發展商積極推盤 料第四季登記量增1.6倍

陳海潮指出，第三季尾樓市終於迎來減息及中央救市，帶動香港股市令整體市場轉趨樂觀。減息後大部分推出的新盤均能沽清或取得極高的銷售比率，十月首周已錄逾700宗成交，將陸續落入在本月及來月的買賣登記數字內。

在樓市氣氛逆轉下，假設第四季一手買賣登記量按月能處於平均2,000宗的水平，則第四季可錄約6,000宗登記，將較第三季的2,327宗急增近1.6倍，屆時有力創下年內及自2019年第三季以來5年半以來次高的一季。