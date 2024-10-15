銅鑼灣駱克道舖4層複式巨舖叫租48萬　較翠華高峰月租低近7成

核心區巨舖劈價尋求新租戶。銅鑼灣駱克道485號地下、一至三樓複式巨舖，新近推出放租，意向月租約48萬元，較高峰期翠華餐廳的每月租金146.4萬元，大幅低近98.4萬元或約67%。



中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事梁偉傑表示，上述舖位為銅鑼灣駱克道485號地下及一至三樓現正招租，該物業面積共約6,500平⽅呎，意向月租約48萬元，平均呎租約74元，與舊租客茶餐廳每月約55萬元租金相比，跌幅約12%。

該物業配備400A三相電以及食物電梯直通各樓層，業主同時亦提供生財工具及飲食大牌可供免費轉讓，為有意進駐的租戶提供完善配套，減省開業支出。

巨舖先後由富臨飯店、翠華承租

梁偉傑續指，是次招租物業位處銅鑼灣核心傳統餐飲旺位，正對港鐵站C出口，鄰近崇光百貨及銅鑼灣廣場一及二期等潮流購物商場。

據了解，該物業過去30年均由知名餐飲品牌租用。自2000年時期，舖位由知名「阿一鮑魚」創辦人楊貫一開設的富臨飯店租用長達約13年，其後由翠華餐廳接手，於2017年高峰期月租曾高達約146.4萬元。

銅鑼灣駱克道485號地下及一至三樓現正招租，該物業面積共約6,500平⽅呎，意向月租約48萬元。

2014年簽下10年長租約

上述舖位為駱克道485號地下及一至三樓，翠華餐廳在2014年1月進駐上述巨舖，簽下為期10年的長租約，首5年租金122萬元，隨後5年則上升至146.4萬元。租約期至2023年12月底。

2020年2月起停業 代理料翠華已納空租一年

不過翠華餐廳在2020年2月份起停止營運上述舖位，停業已經一年。由於翠華與該舖位業主仍有租約在身，有區內代理估計，停業後翠華餐廳仍需要每月「納空租」，即期間大概已支付了約共1,756萬元。

原由富臨飯店租用 2014年被翠華高一倍搶租

翻查資料，上述舖位再對上一個租戶為富臨飯店，該店早於1994年租用上述舖位，當時月租約42萬元，隨後在2004年租金已回落至35.6萬元。

不過及後受惠個人遊政策，零售舖位租金急升，富臨飯店在2007年續租時，該舖位租金已上升至48.5萬元，在2010年更升至56.5萬元。惟在2014年1月被翠華以高1.16倍的122萬元搶租成功。