加租3成嚇走台灣過江龍 燈籠滷味:百業蕭條、攻港首店下月結業
撰文：蔡偉南
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本地零售消費市道陷入寒冬，五年前攻入香港市場的台灣過江龍「燈籠滷味」，近日宣佈下月將結束營運攻港首間位於銅鑼灣「食街」登龍街的舖位。據代理消息指出，目前「燈籠滷味」以每月約10.5萬元租用舖位，該舖位現時重新推出市場放租，意向價提升至每月約13萬元，加幅約28.6%。
5年前攻港即落戶登龍街 社交平台公佈結業
「燈籠滷味」於社交平台上公佈，因租約期滿，銅鑼灣登龍街店將於11月結束營運，又指該店為該品牌攻港的起點。該品牌又指，過去五年於登龍街見證了許多變遷，眼看著無數食店不停轉換，對於品牌能在這裡留下足跡並屹立五年，感到幸運。
「燈籠滷味」又指，面對百業蕭條的挑戰，該品牌需要作出更明智的決定，忍痛告別，留下「彈藥」未來再戰。該品牌又指會提供「結業感謝大優惠」。
燈籠滷味月租10.5萬 租約期至下月
據代理消息，上述舖位為銅鑼灣登龍街39號地下連閣樓，舖位面積800平方呎，閣樓600平方呎。「燈籠滷味」於2019年11月以每月約10.5萬元租用該舖，其後在2022年以相同租金續租約至2024年11月。
業主8月份重新放租 叫租13萬貴舊租29%
由於「燈籠滷味」決定不續租，舖位業主在今年8月份已經重新推出舖位放租，當時叫租約13萬元，即較現租金貴約28.6%。不過舖位依然未有新租戶進駐，在9月底該舖意向月租已降至12萬元。
另翻查舊資料，該舖位在2016年至2019年期間，由另一食肆租用，當時月租約12.5萬元。
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