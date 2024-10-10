Cafe店主經營不善擬賣舖離場 北角地舖蝕一半仍然流拍
撰文：李明珠
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零售市道慘淡，加上受港人北上熱潮衝擊，部分店主寧願蝕讓沽售舖位離場。北角東發大廈一間地舖將於昨日（9日）透過私人拍賣行推出，開價580萬元，較7年前買入價大幅低520萬元或47%，不過最終仍然流拍。據了解，原業主於7年前買入舖位後自主經營一間咖啡店，近月決定結業離場。
上述物業為北角錦屏街東發大廈B座地下28號地舖，建築面積約391平方呎，鄰近北角地鐵站。
地舖現狀為一間咖啡店，附帶簡單裝修，設有吧台及廚房，樓面位置約可提供十多位客人入座。物業昨日推出拍賣，開價580萬元，折合呎價14,834元。據悉，該舖位獲一位準買家出價620萬元，不過依然未到價被收回。
↓↓東發大廈B座地下28號地舖↓↓
經營不善、店主決定蝕讓賣舖
代理透露，業主為咖啡店的店主，疫情期間生意不錯，當時每月可賺十多萬元營業額。但近年生意卻下滑，感到難以繼續經營下去，決定結業並將店舖蝕讓出售為求套現。
業主於2017年以約1,100萬元購入地舖，並一直經營咖啡店，持貨7年現拍賣價較買入價勁蝕520萬元，蝕幅高達47%。
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