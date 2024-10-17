旭日屯門黃金海灣·意嵐加推70伙、入場費230萬　開放式戶加價6%

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，今日（17日）加推第5號價單涉70伙，折實平均呎價11,336元，入場費230.1萬元。發展商表示，新價單多為高層及望海景單位，故價錢較以往價單有所微調，如開放式單位上調5至6%。



加推70伙 涵蓋開放式至三房

第5號價單推出共70伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至653平方呎，當中22伙開放式、20伙一房、6伙一房連衣帽間、18伙兩房，以及4伙三房單位。該批單位折實售價由230.1萬至887.9萬元，折實呎價由9,629至13,637元。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

入場單位230.1萬元

折實售價最平的單位為第5B座21樓K單位，屬開放式間隔，實用面積206平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價為230.1萬元，折實呎價為11,170元。

至於，折實呎價最低單位為第5A座5樓E單位，屬兩房間隔，實用面積439平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價為422.6萬元，折實呎價為9,626元。

新價單涉高層、向海戶 開放式單位加價5至6%

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，此次新推價單屬「貨優價實」及「驚喜價」。

李炳餘補充，新價單多為高層及望海景單位，故價錢較以往價單有所微調，如開放式單位上調5至6%。另外，施政報告政府推放寬按揭等措施幫助樓市，再加上國家大力推組合拳，料樓市未來向好，項目能吸引更多投資客入市。

項目迄今累售368伙，佔可售單位逾5成，累計吸金逾12.6億元，平均成交呎價約1.1萬元。

旭日辜錦波：放寬按揭可吸引更多投資者

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，新價單按市況及單位座向調整價錢，預計下星期推新銷售安排，並透露有驚喜。而項目受自用及投資客歡迎，料施政報告放寬按揭後，吸引更多投資者購置單位以作投資。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

全盤提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。