五球買黃金海灣·意嵐兩房贈愛女　富媽媽話「讓女兒學習獨立」

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，今日（27 日）進行次輪銷售，涉及共139伙，折實平均呎價11,126元，入場費222.6萬元起。項目於日前截票，最終累收8,980票，超額認購逾63倍。



李太買兩房贈女兒 單位售價便宜

黃金海灣·意嵐買家李太表示，今日斥資近500萬元購入該盤一伙兩房戶，料用作長遠收租，認為該單位售價便宜，單位將以女兒Abbey名義買入。她又透露，其女兒原在鄰近哈羅香港國際學校讀書，目前前往英國留學，近月趁暑假回港。

她又指，女兒鍾情該區，日後回港後單位會交由女兒，屆時由她決定收租或自住，學習獨立。

黃金海灣·意嵐買家李太斥資近500萬買入黃金海灣·意嵐兩房戶，單位以女兒Abbey名義簽約。（圖為李太女兒Abbey）

劉先生斥600萬買兩伙開放式戶收租

居住外區的買家劉先生表示，本身已持有物業，斥資500萬至600萬元買入兩伙開放式戶，以作投資收租。他認為該盤呎價平、單價平，地理位置方便，近高等院校、國際學校，睇好學生租務。他又指，目前樓市呎價回落，租金回報可接受。

黃金海灣·意嵐買家劉先生斥600萬買兩伙開放式戶收租。

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次輪發售139伙、入場開放式222.6萬起

項目於周六次輪發售139伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及87伙開放式單位、20伙一 房單位、27伙兩房單位，以及5伙三房單位。折實售價由222.6萬元至776.3萬元，折實呎價由8,768元至14,051元。

入場單位屬5B座21樓H室，實用面積為204平方呎，屬開放式間隔，折實售價222.6萬元，折實呎價10,912元。