MPF強積金買樓｜李家超：要平衡退休保障　但不排除任何可能性

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超昨日公布任內三份施政報告，當中涵蓋不少房地產政策。



社會聲音倡強積金供款作置業首期

社會上有聲音建議青少年可利用強積金MPF供款作置業首期，李家超今日（17日）出席電台聯播節目當中表示，強積金最終是希望作為退休後生活保障，如果現在拿了出來，退休後的生活保障就變了空白。又指目前有同事正在研究階段，但認為整體要平衡退休保障，但不排除任何可能性。

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社會上有聲音建議青少年可利用強積金MPF供款作置業首期。（資料圖片）

白居二增加1500配額 全撥予40歲以下申請者

而事實上，昨日推出的施政報告當中亦提出多項措施措施支援年青人置業，當中包括房委會由下一期起，為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表家庭及一人申請者，分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。