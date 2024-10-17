英皇壽臣山萬呎大屋8.45億沽、呎價7萬　造價創今年港島洋房新高

英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，昨日（16日）以8.45億元沽出2號洋房，呎價約7萬元，成交價創今年港島全新洋房新高。



壽臣山15號暫時累沽7座洋房，吸金近39億元，發展商表示將繼續惜售。



2號屋屬最大面積洋房 成交價創今年港島全新洋房新高

是次售出為2號屋屬項目最大面積之洋房，屬五套房連雙車位，實用面積12,073平方呎，連3,841平方呎花園及3,156平方呎天台，成交價為8.45億元，呎價為69,990元。

至於，另一套待售的逾萬平方呎大宅為1號屋，實用面積11,660平方呎。發展商表示將繼續採取惜售策略按步推出市場。

壽臣山15號

楊政龍：新投資移民計劃直接對豪宅起増值作用

英皇國際副主席楊政龍表示，昨日新一份施政報告放寬「新資本投資者入境計劃」容許投資5,000萬元或以上的住宅物業，該措施直接對豪宅物業市場起増值作用，並鼓勵海外專才投資香港豪宅，料優質物業造價繼續穩步上揚，樓市及樓價亦會重拾正軌。同時，集團至今累沽178伙住宅物業，吸金逾41億元。