炒家478萬沽鰂魚涌南豐新邨兩房　四個月大賺49萬走、升幅逾1成

樓市氣氛回暖，市場錄得投資者短炒獲利個案。鰂魚涌南豐新邨一伙兩房單位最新以478萬元沽出，呎價12,225元。原業主持貨僅4個月，帳面獲利49萬元離場，單位升值11%，亦料為港島東近期首宗短炒獲利個案。



市場消息指，該單位為南豐新邨7座低層B室，實用面積391平方呎，兩房間隔。原業主於今年6月買入單位後，即叫價488萬元放盤，最新獲議價以478萬元沽出，減價10萬元，折合呎價12,225元。

南豐新邨張貼的通告容近日發生「一連串暴力衝擊事件」，指「警方不排除在必要時或會展開驅散行動，呼籲各業戶應及早作出相應安排。」（黃廸雯攝）

今年6月買入、四個月帳賺49萬

參考近期同類成交，本月屋苑共錄得2宗同類戶型成交，單位實用面積及間隔相同，分別於月初以428萬及488萬元沽出，呎價為10,946元及12,481元。

原業主為投資者，於今年6月以429萬元買入單位，持貨僅4個月，轉手帳面獲利49萬元，單位期內升值11%。