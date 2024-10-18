元朗雨後扣減優惠 最後9伙下周起統一加價5萬元 入場價406.7萬
撰文：李明珠
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星星地產旗下現樓元朗雨後昨日（17日）更新價單，將項目餘下的最後9伙單位取消5萬元折扣優惠，即變相統一加價。單位涵蓋開放式至三房，入場價406.7萬元起，呎價13,835元起。
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，項目即日更新價單，全盤僅餘9伙單位的「租租變業主應援計劃」優惠折扣，將於下週由10萬元扣減至5萬元，變相統一加價5萬元。
涉及的9伙單位，包括3伙開放式、2伙兩房、2伙三房及2伙特色單位。其中入場單位為22樓S室，實用面積294平方呎，屬開放式間隔，折實售價406.7萬元，折合呎價13,835元。
樓市信心轉強、認為適當調升售價
李平山解釋，施政報告公布放寬按揭，不論對用家或投資者均非常理想，市場對樓市的信心於過去數週明顯轉強，認為項目是時候適當調升售價。項目全盤至今累售共326伙，總銷售額達19.9億元，售出逾九成半單位。
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