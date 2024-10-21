屯門黃金海灣·意嵐周五價單賣152伙　折實最平230.1萬

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐公布新一份銷售安排，本周五（25日）推出184伙，當中152伙以價單形式推售，包括開放式至3房戶，折實價由230.1萬至993.6萬元，折實呎價由9,626至14,182元，而開放式單位折實價均低於280萬元，折實平均呎價11,770元。餘下32伙則以招標推出。



該盤上周四（17日）加推第5號價單涉70伙，折實平均呎價11,336元，入場費230.1萬元。當時發展商表示，新價單多為高層及望海景單位，故價錢較以往價單有所微調，如開放式單位上調5至6%。

加推70伙 涵蓋開放式至三房

上周四加推的第5號價單推出共70伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至653平方呎，當中22伙開放式、20伙一房、6伙一房連衣帽間、18伙兩房，以及4伙三房單位。該批單位折實售價由230.1萬至887.9萬元，折實呎價由9,629至13,637元。

入場單位230.1萬元

折實售價最平的單位為第5B座21樓K單位，屬開放式間隔，實用面積206平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價為230.1萬元，折實呎價為11,170元。

至於，折實呎價最低單位為第5A座5樓E單位，屬兩房間隔，實用面積439平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價為422.6萬元，折實呎價為9,626元。

黃金海灣·意嵐由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房。

全盤提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。