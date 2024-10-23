8月私樓落成919伙下挫43%　動工進度停滯　同月又現「零動工」

動工進度又再停滯不前。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署最新數據，2024年八月份全港未有私人住宅項目動工，為繼六月份後，年內第二度出現「零動工」。



不過，屋宇署最新修訂了五月份的數字，新增了石塘咀山道79至85號項目共69伙，因此今年首八個月的累積動工量增至4,448伙，較去年同期的8,479伙少近48%，創十年同期新低。



此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年八月份全港共有4個項目，合共919個私人住宅單位落成，較七月的1,608伙減少43%，再度跌穿千伙水平；至於今年首八個月累積落成量共9,624伙，較去年同期的7,781伙增24%，為近五年同期次低。

根據資料顯示，八月份本港共有4個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「維港‧雙鑽」，涉及702伙；其次為長沙灣「瑜悅」，涉及198伙；至於，長洲北社新村(DD CC LOT 1868) (18伙)及大嶼山嶼南道39號(1伙)亦於期內竣工。

↓屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量↓

按地區劃分，今年首八個月新界區共有9個項目、合共5,610個單位落成，佔整體比例約58.3%；九龍區共有15個項目落成，涉及單位總數3,608伙，佔同期整體私宅落成量約37.5%；港島區則有9個項目落成，涉及406伙，佔整體私宅落成量約4.2%。

陳海潮指出，今年首八個月私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙的43%，預料年內部分大型項目將陸續取得入伙紙，包括何文田「瑜一」第IA期(447伙)及第IB期(183伙)等，加上其他中小型項目，估計今年全年落成量約1.6萬伙，恐遠未能及差估署全年預測的數字。

↓獲發佔用許可證的落成私宅單位統計↓