屋宇署7月批6份建築圖則　九建清水灣道項目准建5座54層摩天大廈

屋宇署今日（24日）公佈7月共批出6份建築圖則，其中九龍2份及新界4份。上述批出的圖則包括兩項住宅及商住發展、一項商業發展，以及三項社區服務發展。



九建獲批建築圖則 批准興建5座54層高摩天大廈

當中，九龍建業（0034）公布旗下牛池灣清水灣道35號（聖約瑟安老院舊址）獲批出圖則，批准興建5座於8層平台及4層地庫之上的54層高大廈，總樓面215.2萬平方呎，細分逾147.65萬平方呎住宅樓面，以及67.56萬平方呎非住宅樓面。

九建2021年96.58億完成補地價

翻查資料顯示，九龍建業表示該地段預期將發展為一個集零售購物中心及5幢住宅大樓於一身之發展項目，並於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元。屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

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另外，新地（0016）旗下元朗錦田下高埔項目，亦獲批准興建3幢17層高住宅大廈，總樓面25萬平方呎，雖較2022年1月獲批時增加一層，惟總樓面不變。