屋宇署6月批出12份建築圖則　新世界元朗龍田村准建2幢住宅28萬呎

屋宇署昨日（20日）公佈6月共批出12份建築圖則，包括香港賽馬會山光道48號項目、元朗龍田村項目、以及尖沙嘴漢口道43至49A號項目等。



當中，新世界（0017）夥拍華潤旗下元朗龍田村項目，最新獲批發展2幢23層高（設於2層平台及2層地庫之上）的住宅，並設住戶康樂設施，涉及約27.95萬平方呎住宅樓面。

元朗十八鄉路、龍田村一帶。（梁鵬威攝）

元朗十八鄉路、龍田村一帶。（梁鵬威攝）

新世界同系尖沙嘴漢口道項目獲批建商住項目

另外，新世界旗下尖沙咀43至49A號漢口大廈項目，獲批建1幢24層高商住項目。總樓面涉約13.9萬平方呎，當中住宅樓面涉及3.96萬平方呎，非住宅樓面提供9.9萬平方呎。

漢口大廈。

華懋、港鐵東涌牽引配電站項目修改圖則

由華懋、港鐵（0066）合作的東涌牽引配電站項目由原先5座改為批建2幢由44至45層高（在5層基座之上）的住宅連會所，以及政府、機構或社區設施物業，住宅樓面涉約92.3萬平方呎。與項目原有方案比較，非住宅樓面減至約2.9萬平方呎，較原來樓面減少約8.9萬平方呎或75%。