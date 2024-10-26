長實Blue Coast II今日推售88伙　市場消息指已沽27伙｜新盤

長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的項目Blue Coast II﹑位於黃竹坑港島南岸的，今日進行第二輪售，涉及88伙。據市場消息指出，已售出27伙，當中有大手客購入4伙。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該行有2組客分別斥資1,891萬元及2,110萬元，購入2伙兩房單位。

美聯物業則指出有大手古客斥資7,170萬元購入6伙，包括5伙兩房及1伙三房。

黃竹坑BLUE COAST。

入場費910萬元

新一輪以價單形式發售的單位，戶型涵蓋兩房至三房，包括66伙兩房及22伙三房，當中包括7伙花園平台特色戶，實用面積由464至781平方呎，折後售價為910.5萬至1,699.8萬元，折實呎價19,373至23,317元。

當中，入場單位為3座6樓C室，實用面積464平方呎，折實售價910.5萬元，折實呎價19,623元。