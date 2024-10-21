黃竹坑Blue Coast II招標推62伙四房　最快周六賣

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站Blue Coast II，將以招標形式推售項目第3座的四房單位，共涉62伙，實用面積1,224平方呎及1,267平方呎，最快於本周六起招標。



長實營業部首席經理郭子威表示，項目將推出62伙四房單位進行招標，單位分佈於第3座的A室及B室，各佔31伙，實用面積為1,224平方呎及1,267平方呎，最快於周六起招標。

郭子威透露，因施政報告利好豪宅，而且是次推出的單位擁更好的景觀，預料合理呎價為4萬元，單位售價約4,896萬至5,068萬元。另外，項目次輪銷售最快亦將於本周六進行。