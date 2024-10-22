BLUE COAST II周六價單賣88伙　入場910.5萬　下周一招標24伙四房

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站Blue Coast II，落實本周六（26日）次輪銷售以價單形式發售88伙，折實平均呎價為21,570元，入場費為910.5萬元。於周五下午5時截止認購登記。市場消息指，Blue Coast II連同復活票在內，暫收逾5,000票，以次輪價單開賣88伙計，超購55.8倍。另外，該盤由下周一（28日）起招標賣24伙四房雙套連儲物房及洗手間單位。



周六價單賣88伙 入場費910.5萬

以價單形式發售的單位，戶型涵蓋兩房至三房，包括66伙兩房及22伙三房，當中包括7伙花園平台特色戶，實用面積由464至781平方呎，折後售價為910.5萬至1,699.8萬元，折實呎價19,373至23,317元。當中，入場單位為3座6樓C室，實用面積464平方呎，折實售價910.5萬元，呎價19,373元。

左起：長實營業部首席經理郭子威、長江實業營業部助理首席經理楊桂玲

如周六懸掛8號風球 銷售將順延一日

發展商表示，如周六開售當日懸掛8號風球，銷售將順延一日舉行。至於四房招標方面，又表示如以相鄰單位A和B室一對認購，將獲會優先考慮。

發展商續指，BLUE COAST II共售出196個單位，套現26億元。連同BLUE COAST 兩期共合套現134億元。