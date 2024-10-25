長實BLUE COAST II明價單賣88伙　截收9000票、超購101倍

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站Blue Coast II，明日（26日）次輪銷售以價單形式發售88伙，折實平均呎價為21,570元，入場費為910.5萬元。



市場消息指，Blue Coast II 連同復活票在內截收9,000票，以次輪價單開賣88伙計，超購101倍。另外，該盤由下周一（28日）起招標賣24伙四房雙套連儲物房及洗手間單位。



明日價單賣88伙 入場費910.5萬

以價單形式發售的單位，戶型涵蓋兩房至三房，包括66伙兩房及22伙三房，當中包括7伙花園平台特色戶，實用面積由464至781平方呎，折後售價為910.5萬至1,699.8萬元，折實呎價19,623至23,317元。

當中，入場單位為3座6樓C室，實用面積464平方呎，折實售價910.5萬元，折實呎價19,623元。

黃竹坑BLUE COAST。

沙田圍路地皮截收6份標書 長實郭子威：發展商積極增加土地儲備

另外，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮今日中午截標，據地政總署公布，該地皮共截收6份標書。當中包括長實（1113）、華懋、新地（0016）、信置（0083）、會德豐地產等。

長江實業營業部首席經理郭子威，認為入標反應熱烈，反映發展商對後市充滿信心，看好樓市前景，因此積極增加土地儲備。