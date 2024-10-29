差估署：9月樓價指數報287.9點　再挫1.67%　再創8年新低

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，9月份私樓售價指數報287.9點，較8月份292.8點，按月再跌約1.67%，連跌5個月再創8年新低，總計今年樓價暫跌7.51%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報289.1點，按月跌1.67%；大型單位（D、E類）報265.6點，按月跌1.56%。

跌幅最多為C類單位

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為C類單位（753至1,076平方呎）報271.2點，按月跌約2%。B類單位（431至752平方呎）報281.3點，按月跌1.82%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報266.7點，按月跌約1.55%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報261.9點，按月跌約1.54%。A類單位（實用面積431平方呎或以下）報306.4點，按月跌約1.41%。