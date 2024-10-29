九龍灣皓日兩房示位曝光　全屋木系色調　外接三合一特大露台

恒隆地產（0101）旗下九龍灣已入伙的新樓盤皓日，日前開放2伙現樓示範單位予傳媒參觀。



項目開放2伙現樓示範單位。首先為33樓A室連裝修示範單位，三房套間隔，實用面積770平方呎。全屋以淺色及自然材料作主調，在木系色調的基礎上，融入了金屬和瑪瑙點綴。客飯廳採用直廳設計，外接三合一特大環保露台，布局分明。設計師亦特意建造了工作間與飯廳之間的間隔牆，進一步提升飯廳空間感。

主人睡房空間寬敞，擺放特大衣櫃及雙人床後仍可三邊落床。另外兩間睡房則分別布置為兒童睡房，採用自然元素和柔和的色調。單位內多個牆身為間隔牆，方便買家按需要改動室內間隔。

↓↓33樓A室連裝修示範單位↓↓

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另一伙33樓C室連裝修示範單位，兩房間隔，實用面積508平方呎，享開揚運動場景觀。全屋採用自然色調的材料，並選用同一色調家具。客飯廳以長形設計，方正實用。

客廳與飯廳之間的天花板無縫連接，視覺上將這兩個空間融為一體，營造出開放感。設計師亦使用彩色鏡子使自然光在整個單位內反射，增強空間感。客廳同樣與三合一特大環保露台相連，配合落地玻璃趟門，採光充足。

睡房防止大床後同樣可以三面落床，並配置大型衣櫃。睡房的設計延續了色調材料的選擇，梳妝台上方懸掛奢華吊燈，營造視覺焦點。

↓↓33樓C室連裝修示範單位↓↓