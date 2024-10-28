碧湖花園凶宅同層撻訂貨283萬　減價重售呎價僅7千　十年貶值50萬

樓價近期輕微回升，不過部分凶宅單位造價維持低水平。粉嶺碧湖花園一伙凶宅同層單位錄得撻訂重售，最新以283萬元沽出，較撻訂前再賣平約17萬元，呎價僅7,075元，貼近居屋價錢。原業主早於10年前買入單位，帳面仍需蝕讓約47.2萬元離場，樓價貶值近1成半。



市場消息指，該單位為碧湖花園一伙中層戶，實用面積400平方呎，兩房間隔。單位於上月曾以299.8萬元沽出，惟其後買家撻訂，單位重新推出放售，最終於近日以283萬元沽出，較撻訂前賣平16.8萬元或6%，折合呎價7,075元。

低市價2成放售、持貨10年蝕14%

代理指，屋苑於本月暫錄9宗二手成交，平均呎價約9,000元。即是次單位造價較市價低出約21%。

資料顯示，目前銀行未能為該層單位提供網上物業估價服務。

原業主於2014年以約350萬元購入單位，持貨約10年，帳面仍要蝕讓大約47萬元，期内貶值約14%。

患者報稱曾到碧湖花園內的麥當勞。（互聯網）