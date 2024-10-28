九龍灣皓日10伙兩房加價1至5%　入場價896萬起　本周五發售

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日今日（28日）更新部份價單，將當中10伙單位售價上調，加幅由1%至5%不等。項目將於本周五發售該10伙單位，並推出4伙招標單位，其餘所有單位則將以原價加推。



恒隆地產物業銷售主管呂渭源表示，項目自上月底更新價格單位以來，市場反應熱烈。 為回應買家，項目將推出更新的價單及推出招標單位，展開新一輪銷售。

據更新價單資料，調整價單售價的單位有10伙，均為兩房戶型，實用面積由494至511平方呎 。該批單位最新分別加價1%至5%，售價為1,146.7萬至1,299.8萬元，折實後售價由896.1萬至1,014.6萬元，呎價由17,538元至19,974元。項目同時加推4伙三房套單位作招標。

低層兩房戶加價最多高達5%

當中加幅最高的單位為3樓C室，實用面積511平方呎，兩房間隔。原先價單售價為1,090.1萬元，更新後價單售價為1,146.7萬元，加價約5%或56.6萬元。該單位價單呎價原先為21,333元，最新上調至22,440元。至於折扣優惠方面維持13.5%，折實後售價為約991.89萬元。

恒隆地產物業銷售主管呂渭源（左）。