灣仔合和商場本周五試業　主打家庭客　設逾百間舖、出租率逾9成

合和集團旗下全新灣仔合和商場（Hopewell Mall）將於11月1日正式試業。新商場零售面積逾38萬平方呎，提供超過100個舖位，定位主打家庭客，目前出租率超過9成。預計商場將於今年12月內正式開幕。而位處商場上蓋的合和酒店亦即將籌備完成，將於年底開業。



合和商場Hopewell Mall本周五試業 12月正式開幕

合和實業物業總監范永雄表示，集團旗下灣仔合和商場的拓展部分已正式落成，新商場的零售面積逾38萬平方呎，包括地下及3樓至6樓，提供超過100間舖位，目前出租率超過9成。新商場將於本周五（11月1日）進行試業，預計將於12月內正式開幕。

合和范永雄：設亞洲首個任天堂Nitendo Switch體驗專門店

范永雄指，由於集團留意到港島區的商場大多主打高端精品，缺乏以家庭客為核心的商場，因此是次新商場定位為家庭客群「Family Mall」，商戶組合將以零售及體驗為主，以照顧家庭客的需要。當中重點商戶包括全亞洲首個大型任天堂Nitendo Switch的體驗專門店、佔地3萬平方呎的遊戲機中心「歡樂天地」及兒童遊樂場等等。

當中最大的租戶為日本家品店Nitori，佔地5萬平方呎，位處商場5樓全層，同時亦為該品牌於香港最大的分店。餐飲方面，則有約20間品牌進駐。

合和實業有限公司租務副總監郭子勝（左）、合和實業有限公司物業總監范永雄（右）

零售市道疲弱 合和郭子勝：週期性變化

合和實業租務副總監郭子勝透露，商場店舖的租金參考了灣仔鄰近的商舖，屬於合理水平。而目前合和中心寫字樓的租金亦跟隨市況走勢而定，相信新商場開幕後可為整個商圈帶來協同效應，刺激寫字樓組務。

市況方面，他認為現時零售市道的確比較疲弱，但屬於週期性的變化。隨著政府不斷推動盛事經濟及旅遊業，預計整體氣氛將有改善，帶動商鋪空置率及租金。