近十年灣仔最大商場 合和商場Hopewell Mall下月試業 出租率9成
撰文：李煥好
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合和實業旗下新大型商場合和商場Hopewell Mall，將於今年11月正式試業。商場連同上蓋的合和酒店總面積逾100萬平方呎，距離灣仔港鐵站3分鐘步程。
日本「國民家品店」NITOR佔地5萬呎
據悉，目前商場的出租率超過9成，預計於11月初試業。為針對家庭、年輕人、旅遊客群，商場引進多間旗艦店及零售商店，其中包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI，店舖面積約50,000平方呎，為香港最大分店、以及歡樂天地、Kiztopia、西松屋授權零售商「Hailey’s House」、玩具“反”斗城、環球美饌超市 「food le parc」及寵物店「The Barkyard」等品牌。
酒店年底開業涉1000間客房、7萬呎會議空間
商場上蓋的合和酒店將於今年年底開業，提供1,000間客房酒店及超過7萬平方呎的會議及活動空間，形成一個集酒店、會議及活動場地、飲食、購物、娛樂、消閒於一身的超級綜合項目。
設港島最大停車場 長達14小時免費泊車優惠
商場旁設佔地6萬平方呎的綠化公園，並設全港島其中一個最大停車場，提供超過400個車位，及配備電動車充電樁。特別留意的是，商場配套服務包含長達14小時的免費泊車優惠。
合和：料為灣仔區近十年最大型商場
合和商場的客群主要集中附近住宅區帶來的高消費力客群，以及平日鄰近商廈工作人士、酒店旅客和展覽參觀者的人流。
另外，商場毗鄰日月星街、藍屋一帶舊式建築物及活化項目利東街等，料成為近年大熱旅遊方式City Walk的目的地。合和實業代表表示，合和商場作為灣仔區近十年最大型的新落成消閒零售綜合體，甚具發展潛力，未來期待引入更多優質租戶。
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