業主淡市平執荃灣朗逸峯銀主貨　5個月後轉手、未計車位已大賺2球

交投氣氛好轉，部分屋苑樓價表現回穩，有買家成功短炒獲利離場。荃灣朗逸峯一伙四房戶最新以1,298萬元不連車位沽出，呎價11,209元。原業主於今年5月以低價連車位接手，短短5個月後轉售帳面獲利180萬元離場，賺幅約16%。另外，若車位按市價計算，估計之後賣出可再賺多80萬元。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，該單位為朗逸峯5座中層A室成交，實用面積1,158平方呎，四房套房間隔。單位原於8月連車位叫價1,380萬元放盤，近日獲買家洽購。新買家為外區換樓客，在視察多個地區後，最終決定議價以1,298萬元不連車位承接，累減約82萬元，折合呎價11,209元。

原業主5月承接銀主盤後、見市況好轉試水溫放售

代理透露，單位之前屬銀主盤，原業主於今年5月向銀主連車位買入單位，當時仍未決定用作投資或自用，後來見樓市好轉，8月試水溫將單位及車位一併放盤，打算如未成功轉售便會自用。

買入時低市價5至10%承接、5個月急速獲利180萬

代理指，幾個月前市場氣氛較差，「啲人都唔夠膽買」，所以原業主當時的買入價是較市價低5至10%。

原業主於今年5月向銀主以1,118萬元連車位買入，如今不連車位賣出，持貨僅5個月轉售，帳面急速獲利180萬元或16%。另外，目前屋苑車位市價約80萬元左右，料賣出後可獲更高回報。