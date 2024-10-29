沙田第一城兩房438萬沽 放盤逾一年劈70萬 仍大賺兩球半｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，沙田第一城有兩房業主放盤逾一年累劈70萬元，終以438萬元沽出，持貨14年轉手仍帳面大賺逾兩球半離場。
放盤逾一年累劈70萬元
中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為沙田第一城5期50座高層G室，單位實用面積304平方呎，屬兩房間隔，座向西南，望山景。
單位於去年9月以約508萬元叫價放盤，議價後以438萬元沽出，呎價14,408元。換言之，單位放盤逾一年累劈70萬元或逾13.8%易手。
↓↓沙田第一城5期50座高層G室↓↓
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持貨14年大賺逾兩球半
據了解，新買家為用家，見單位價錢合理且間隔合用，即入市單位自住。參考對上同類型成交為 43座低層D室，實用面積304平方呎，於10月375萬元沽出，呎價12336元。
至於，原業主則於2010年以184萬元購入單位，持貨至今14年，現轉手帳面獲利254萬元，單位升值約1.38倍。
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