啟德道項目流標　測量師：建築成本高、發展商計不出合理回報

減息後首幅地皮截標，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目9月截標。市區重建局今日（10月29日）表示，投標者在招標條款之上額外提出條款，而該建議的條款與市建局的招標條款存在差異，經招標遴選小組詳細審議該份標書後，決定不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及就有關標書的標價作財務評估。



需建地下車庫 建築成本高

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，據土地註冊處截至9月的數據，啟德及九龍城所屬的黃大仙區的一手貨尾單位逾4,000伙，所以市場早已預料項目的各發展商出價保守，而事實上最終亦只獲一標。

加上截標數日後，新地（0016）低價推啟德天璽．天，其折實平均呎價更平過7年前同區新盤OASIS KAI TAK，故亦間接解釋新地（0016）對該區前景不樂觀而未有入標。他又指項目除了是住宅新供應的重區，本身亦因要建地下車庫，故當中建築成本亦高。

長實提額外條款 華坊梁沛泓：長實計不出合理回報

若長實提出額外條款，即長實真實的標價比入標價更低。計不出合理回報，才向市建局提出反建議。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

總樓面51萬呎、涉810伙

項目於2019年2月開展，並於2020年9月29日獲行政長官會同行政會議核准。項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810個住宅單位；市建局將撥出超過5,382平方呎的淨作業樓面面積,用作興建一所社區幼兒中心。

項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要節點,市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約10,764平方呎的地下廣場,當中設有零售店舖，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德新發展區未來的地下購物街。項目亦會興建一個地庫停車場,提供約300個公眾停車位。

此外，地下廣場的地面空間亦將結合毗鄰市建局另一個已獲核准的衙前圍道／賈炳達道發展項目（KC-017）的部份範圍，構建成為結合休憩空間及商業設施的門戶廣場。