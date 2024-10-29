啟德天璽．天標售10伙　套現3.38億　最貴四房套7198萬沽

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日（29日）再以招標形式售出10伙單位，全數為標準戶型，合共套現逾3.38億元。項目於3周内累計標售75伙。



標售的10伙單位全數為標準戶型，成交金額由2,430.8萬至7,198萬元，成交呎價由27,405至36,262元。當中成交金額及呎價最高的單位為第3座 (Peak Tower) 36樓B室，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,985平方呎。成交價為7,198萬元，呎價36,262元，造價理想。

發展商指，項目第3座（Peak Tower)已錄39宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,000萬元。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。