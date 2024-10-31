10月新盤撻訂48宗　大角咀Larchwood再撻11伙　揚海兩房撻2次

發展商加快推售餘貨，部分早期買入單位的業主選擇撻訂。10月新盤市場共錄得48宗撻訂個案，較上月的32宗上升約50%，涉及撻訂金額約5,414.9萬元。當中大角咀Larchwood上月錄得24宗撻訂個案後，本月再撻訂11伙單位，成交金額共涉及6,041萬元，料發展商殺訂332.17萬元。



大角咀Larchwood於本月兩星期內連錄11伙撻訂。成交記錄冊顯示，該批撻訂單位戶型涵蓋開放式至一房間隔，原於2022年9月至2023年4月售出，成交價491.5萬至602.4萬元，涉及總成交金額約6,041萬元。

惟該批單位於10月7日至21日兩星期內陸續終止交易，料眾買家已棄購，分別遭沒收5%至10%訂金，料發展商最終可殺訂共332.17萬元。

上月曾連撻24伙 涉逾億成交額

值得留意的是，Larchwood於9月份曾連環撻訂24伙，成交金額涉及1.37億元，所有買家分別遭殺5%訂金，發展商合共殺訂704.9萬元。

大角咀LARCHWOOD。

黃竹坑揚海撻5伙

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，於月内錄得5伙撻訂。涉及的單位戶型包括兩房及三房，實用面積464至921平方呎，成交價1,298.8萬至3,232.6萬元。

買家撻訂後，當中4伙單位各自遭沒收10%訂金，一伙則簽訂臨時買賣合約後再未有進展，最終合共殺訂1,159.6萬元。

揚海其中一伙兩房今年遭撻訂3次

值得留意的是，揚海其中一伙單位於月内遭買家撻訂2次，更於今年内錄得3次撻訂記錄。涉及的單位為1B座22樓F室，實用面積464平方呎，屬兩房間隔。單位最早於2021年9月以1,628.43萬元售出，呎價約35,095元，並在今年1月首次錄得終止交易。

其後，該單位隨即以1,318.25萬元重新售出，當時呎價降至約28,411元，惟交易在本月9日再遭終止。單位最新再於本月13日進一步減價至1,298.87萬元售出，呎價約27,993元，可是交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。

嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海。

黃竹坑Blue Coast II首錄撻訂

長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的項目Blue Coast II，早前兩輪銷售後，於月内首錄撻訂。成交紀錄冊顯示，該單位為第5座27樓C室，實用面積509平方呎、屬兩房間隔。單位原於本月19日以1,190萬元售出，惟最新顯示交易再未有進展，料買家已撻訂，料遭沒收5%訂金涉近60萬元。