維港滙II同一間四房14個月內連撻兩次　發展商前後殺訂共528萬

一手市場轉活，再有新盤撻訂個案出現，當中長沙灣維港滙II 出現同一伙單位於14個月內連撻兩次，發展商期內合共殺訂逾528萬元。



由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙II 的第1座17樓A室再遭棄購，該單位實用面積1,536平方呎，屬四房雙套間隔。

14個月內連錄兩次撻訂

據成交記錄冊顯示，該單位於2023年8月以5,284.94萬元沽出，及後於2023年10月遭終止交易，當時發展商殺訂逾264.2萬元。事隔一個月後即2023年11月再以5,290萬元再沽出，但該單位於2024年10月3日再遭棄購，買家遭沒收售價5%訂金，即約264.5萬元。

換言之，上述單位14個月內連撻兩次，發展商合共殺訂逾528萬元。

維港滙。

朗賢峯第IIB期三房撻訂 料買家遭殺訂逾174萬

另外鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯第IIB期再錄一伙撻訂個案。據成交記錄冊顯示，涉及單位為6A座15樓B室，實用面積760平方呎，屬三房間隔。

該撻訂單位原於5月6日以1,743.2萬元沽出。惟單位新近於10月4日時棄購，料買家已棄購，發展商殺訂10%，即約樓價174.32萬元。