英皇娛樂酒店2.75億沽西環租賃公寓The Unit Davis

英皇娛樂酒店（0296）公布，向獨立第三方春天投資置業出售一幢位於中西區的多層租賃公寓大廈，共有逾50個單位，總樓面積逾20,000平方呎，現金代價2.75億元。



新買家為香港茶德行蔡得

據代理資料，上述物業為西環爹核士街24至26A號The Unit Davis，鄰近堅尼地城地鐵站，該項目地盤面積為2,518平方呎，開發商於2018年以2.5億元（即每平方呎11,904元）購入，並將其重新開發為一幢22層樓的建築，共有57個單位，從開放式到兩房單位。

據了解，新買家春天投資置業（SPRING INVESTMENT PROPERTY LIMITED）的董事為蔡得，為香港茶德行相關人士。

↓↓英皇旗下租住品牌The Unit↓↓

英皇娛樂酒店表示，預期不會自出售確認任何收益/虧損。又指所得款項中約50%將用於結付收購位於香港中環奧卑利街的一幢大廈的餘額，其餘將用於擴充本集團酒店業務之營運資金以及用作本集團之一般營運資金。

英皇娛樂酒店又指，集團過去20年一直從事酒店服務業務，現時在香港及澳門經營多間酒店及租賃公寓。董事不時對集團之資產進行策略性檢討，以期為股東帶來最大回報。經考慮現行市況後，董事認為此為出售該物業的合適機會。董事預期出售事項之所得款項淨額將可加強本集團之財務靈活性，以及於未來為酒店業務擴充營運資金。