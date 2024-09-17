旺角MK居停酒店全幢放售　市值2.95億　較2年前意向價4億跌逾26%

再有酒店物業推出市場放售。世邦魏理仕表示，獲委託獨家代理以公開招募意向書形式放售旺角長沙街11號MK 居停全幢，目前市值為2.95億元，較2022年7月意向價4億元放售跌1.05億元或逾26%。是次公開招募意向書截標日期為10月9日。



樓高19層 提供101個房間

項目MK 居停全幢樓高19層，總地積比率建築面積約26,140平方呎，提供101個房間。

世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，學生宿舍及人才公寓等急增需求，最近兩年酒店/旅館成交項目中，新買家多改裝成學生宿舍或長租公寓。

以本項目提供的101間房間為例，以最有經驗的學生宿舍營運方、最進取的營業額每房8,500港元計算，預計滿租的營業額低於疫前的高峰期每月約240萬港元的營業額。雖然當下旅遊業尚未完全復甦，若我們以營業額減半計算，預期租金也至少擁有約120萬港元的月租收入。

為增加投資對項目興趣 已聯絡潛在營運方

莫旺寧指，為促進未有營運經驗的潛在買家及投資者對該項目的興趣， 我們已成功聯絡數個潛在的營運方，確保新買家可在購入本物業後能夠做到無縫交接。

另外，在預期減息的前提下，市場普遍相信美元匯率將會調整。這不僅會降低香港人到外地消費的意欲，亦將提升東南亞及國內人士到香港旅遊的誘因，這將對整體房間的入住率和價格產生積極的推動作用。

外望城市開揚景觀。