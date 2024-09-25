鄧成波家族觀塘悅品海景酒店招標至11月5日　可做學生住宿

「舖王」鄧成波家族委託仲量聯行放售旗下觀塘偉業街163號悅品海景酒店，物業將以招標形式放售，並需於11月5日下午三時正前入標。值得留意的是，該幅酒店於2023年底曾經叫價22.2億元。仲量聯行表示，該物業為市場少有放售的大型酒店項目，具潛力轉作私人學生住宿的物業。



樓高32層 中高層客房望啟德郵輪碼景

悅品海景酒店．觀塘於2007年落成，樓高32層，佔地1.905萬平方呎，總樓面面積約23．53萬平方呎，共設有598間客房。鄰近觀塘港鐵站及該區亦有不少大型商場。加上，該酒店鄰近啟德，明年初啟德體育園啟用後，料將推高東九龍的酒店需求。

物業亦可繼續作酒店用途，由於鄰近觀塘海濱長廊，中高層客房望啟德郵輪碼景。而觀塘區現已是香港主要商業區之一，可服務寫字樓總樓面面積達1,360萬平方呎的觀塘商業區，毗鄰的九龍灣商業區寫字樓總樓面面積亦達1,120萬平方呎，隨著區內商業活動更趨活躍，酒店供應更見不足，物業不乏升值潛力。

已故舖王鄧成波。

私人學生住宿租金 每年錄得雙位數字升幅

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，近月市場已錄得多宗收購酒店計劃轉作私人學生住宿的成交。

而事實上，香港私人學生住宿的租金於過去兩年每年均錄得雙位數字的升幅，過去12個月的租金升幅更加快至15%，租金升幅較私人住宅租金更顯著，反映學生住宿供應持續不足及非本地學生數量急速增加推動租金上升，私人學生住宿的投資前景看漲。

加上，香港上周跟隨美國減息後，已開始吸引投資者重新關注投資物業市場，私人學生住宿的租金回報率一向較高，投資更見吸引。