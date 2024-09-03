興勝創建6億蝕放西營盤酒店　每間房值千萬　早前翻新費逾4000萬

香港旅游業面臨挑戰，市場再有發展商蝕讓放售全幢酒店套現。西營盤干諾道西138號 THE CONNAUGHT酒店最新獲委托減價至6億元放售，呎價約1.44萬元。據悉，酒店由興勝創建（0896）於2018年以7.3億元買入並進行翻新，現叫價較買入價低出1.3億元，蝕幅約17.8%。



高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，THE CONNAUGHT酒店位處西營盤干諾道西138號，樓高29層，總建築面積約41,705平方呎，於2019年完成翻新工程，現共提供52個房間。每個房間均可飽覽180度無邊際維多利亞海景。

業主最初叫價10億元放售全幢，現下調招標目標價至6億元，累減4億元或4成，折合呎價約1.44萬元。按最新叫價計算，每個房間價值約1,154萬元。

2018年買入價7.3億、翻新費枓逾4000萬

酒店前身為服務式住宅太極軒138，其後興勝創建於2018年7.3億元收購並翻新為酒店，持貨6年，最新叫價較買入價低出1.3億元，蝕幅約17.8%。

發展商在收購酒店後曾表示，預料每呎翻新費用約1,000至2,000元，並料日後每月租金收益料約290萬元。以酒店面積計算，翻新費有機會耗資約4,170萬元至8,341萬元不等。若連同翻新費用計算，料或蝕近2億元放售。