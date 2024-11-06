華置招標放售北區坪輋、禾徑山巨型農地　地盤238萬呎｜北都發展

政府致力發展北部都會區，本地發展商趁機放售區內持有多年的大量土地儲備。第一太平戴維斯表示，承業主命公開招標出售北區坪輋及禾徑山 D.D.77 及 D.D.79一籃子地段。



有市場消息透露，該超大型農地涉及多達逾200個地段，業主為華人置業或有關人士，早於20年至30年前已買入作土地儲備，惟過去多年來從未申請作為任何發展。假若該農地有意發展作住宅、商業或工業，需要向政府補地價，若選擇發展住宅，規模有機會與十大藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊相若。



早於20至30年前買入 僅作土地儲備、從未申請發展

第一太平戴維斯表示，物業現有土地用途為農業用途，地盤面積約2,382,741平方呎。物業將以現狀出售，公開招標截止日期為2025年1月7日正午12時。

明年1月7日截標

物業位於新界北新市鎮，是北部都會區的核心發展地段，根據北都發展概覽，該地區被定位為口岸商貿及產業區，地理位置非常優越。物業毗鄰2019年落成的香園圍公路，隨著交通配套日益成熟，通行更便利。

北區坪輋及禾徑山一帶。

物業通過香園圍公路與深圳的蓮塘口岸相連，車程僅需10分鐘，讓業主能夠充分把握內地發展的機遇。此外，隨著未來北環線主線及北都公路（新田段）等交通基建的竣工，整個區域的經濟發展將獲得顯著推動，同時提供更好的居住環境。

極具彈性發展規劃、潛力 料吸引發展商、投資者

第一太平戴維斯資深董事及工業及九龍商業銷售部副主管周浩文表示，政府最新發表的《施政報告》，再次重申北部都會區是香港經濟發展的新引擎，並會加速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。是此出售之農地面積達230多萬平方呎，在市場上極為罕有，加上極具彈性的發展規劃及潛力，料吸引發展商和投資者。

人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄11月10日下午突舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。（廖雁雄攝)

事實上，人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，在10月底據報以9,000萬英鎊出售位於倫敦Belgravia區豪宅。若最終交易落實，會成為英國今年最大宗地產交易之一。

「大劉」劉鑾雄放售的豪宅位於區內市區的Eaton Square 82號，鄰近白金漢宮，在Lyall Street拐角處。該豪宅由「大劉」與家族透過公司華置持有，現以非公開宣傳形式尋找買家。報道還提到，「大劉」劉鑾雄近年亦出售了Eaton Square內另一物業，該房屋亦有游泳池、花園、健身房、電影室等設施。