周末新盤錄61宗　按周再跌28%　大手客連購3伙PARK SEASONS一房戶

剛過去周末沒有大型新盤開售，交投量驟降。過去兩日（9日、10日）新盤市場錄得61宗成交，較上周的85宗下降28%。當中會德豐地產及港鐵（0066）旗下日出康城PARK SEASONS於周日展開新一輪銷售，即日沽出10伙，當中錄大手客連購3伙一房戶。



日出康城PARK SEASONS於周日展開新一輪銷售158伙，隨後即日沽出10伙單位，包括7伙一房及3伙兩房單位。當中錄得1組大手客一連購入3伙一房單位，斥資約1,395.7萬元。據悉，該組大手客入市皆因看好項目位處地鐵站上蓋，放租易而且租金回報可觀。

發展商指，SEASONS系列至今累售929伙，套現近58億元。

PARK SEASONS

啟德DOUBLE COAST I沽2伙

另外，同屬會德豐旗下的啟德跑道區合作發展項目DOUBLE COAST I，最新亦沽出2伙，均屬一房戶型，共套現約1,106萬元。當中最高成交單位為第3座19樓L室，實用面積320平方呎，成交價555.9萬元，呎價1.73萬元。

項目於本月初開售後累沽近30伙，套現逾2.28億元。

洪水橋滙都I周末連沽10伙

泛海集團（0129）旗下的元朗洪水橋滙都I，於周末2日錄得10宗成交，涉及成交金額逾4,585萬元。 項目最新售出的單位均屬兩房戶型，實用面積介乎426至450平方呎，成交價由441.4萬至546.84萬元，呎價約10,146至12,234元。

當中最高成交單位為1座12樓B07室，屬頂層連天台特色戶，實用面積447平方呎，連374平方呎天台，單位成交價為546.84萬元，折合呎價約12,234元。