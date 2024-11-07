「鄧麗君故居」赤柱佳美道18號別墅上樓書　面積7300呎、設大庭院

赤柱佳美道18號獨立別墅早前委托韋堅信測量師行推出市場放售後，最新於今日（7日）上載售樓説明書。豪宅樓高4層，實用面積高達7,295平方呎，提供6間睡房。市值約5.9億元，呎價約8萬元。



豪宅的前身為一代歌后鄧麗君生前的故居，物業拆卸後由賭王女兒何超鳳及女婿何志堅於2004年以3,180萬元購入重建。由於兩人早年已離婚，豪宅現由何志堅持有。



售樓説明書顯示，物業位處赤柱佳美道18號，為已落成的豪華獨立別墅，合共提供6間睡房，實用面積達7,295平方呎，花園及庭園分別為2,453平方呎及381平方呎，配備游泳池。

別墅樓高四層連地庫，地下為大型客廳及飯廳，一樓及二樓每層均設一間主人套房及兩間睡房。較為特別的是二樓主睡房建有大型露台，外望開揚南區海景。其他建築設施包括獨立升降機、全景天台、游泳池、花園及雙車位停車庫等等。

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赤柱佳美道18號。

前身為歌后鄧麗君故居、何志堅買入重建後推出放售

豪宅的前身為歌后鄧麗君的故居。故居建於1950年代，為一幢兩層的西式別墅，鄧麗君於1988年以700萬港元購入後，一直居住到她於1995年逝世為止。別墅其後交由鄧麗君文教基金會保管，並最終由賭王女兒何超鳳及其丈夫何志堅於2004年以3,180萬元購入並進行重建。

其後何志堅於上月委托韋堅信測量師行推出放售，市值約5.9億元，呎價約8萬元。

豪宅的前身為歌后鄧麗君的故居。故居建於1950年代，為一幢兩層的西式別墅。（維基百科圖片）