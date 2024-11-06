10月4新盤獲批售涉1633伙　港島南岸5A及5B期共佔825伙

地政總署公布， 10月份有四個新盤獲批預售樓花同意書，涉及1,633伙。當中新世界發展（0017）等發展的黃竹坑港島南岸5A及5B期亦獲批售，合共提供825伙。



當中港島南岸5A期涉及447伙，預計落成日期為2026年11月30日；港島南岸5B期涉及378伙，預計落成日期為2026年12月31日。



↓↓黃竹坑港島南岸5A及5B期↓↓

天璽．海2A期、粉錦公路雲向獲批售 各涉43伙、765伙

至於，新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海2A期獲批售，涉及43伙，預計落成日期為2025年11月30日。

另外，永泰地產（0369）旗下粉錦公路663號住宅新盤「雲向」（CLOUDVIEW），涉及為765伙，預計落成日期為2027年3月31日。

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海。