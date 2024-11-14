MK Stay酒店、觀塘Capella HTR工廈進入競價標售　代理料快易手

市場進入減息周期，全幢物業獲買家洽購。旺角長沙街11號MK Stay 酒店全幢，以及觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈物業，新近推出市場放售，市值分別約2.95億及3.48億元。負責進行招標的世邦魏理仕表示，兩個項目吸引了多名買家，目前已進入第二輪的競價標售階段。



世邦魏理仕表示，隨著投資物業市場氣氛逐漸恢復，近期除零售業外，以上兩個銷售項目均吸引了多名買家的青睞。該兩個項目已進入第二輪的競價標售階段。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，進一步減息周期下，整體氣氛正在改善，預計商業投資市場會有更多交投。現時，大部分投資者對商鋪市場或酒店物業興趣較積極進取；另一方面，工廈空置率長企走低位，明年缺乏新的工業空間供應及加上長久而來工業空間的剛性需求，面對網購盛行下，預計市場對工業空間的需求持續上升。

因此該行對旺角酒店和觀塘工業兩個項目的銷售前景持樂觀態度，預計有望在短期內完成交易，為投資者帶來可觀的回報。

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MK居停涉101間客房

MK 居停全幢樓高19層，總地積比率建築面積約26,140平方呎。物業提供101個房間，設備完善並設可飽覽都市繁華的戶外空中花園，前臨綠化公共休憩空間景致開揚寬廣。

觀塘Capella HTR全幢工廈

觀塘鴻圖道47號Capella HTR樓高15層的全幢工廈，地盤面積約10,000平方呎，總建築面積約109,974平方呎，物業設有地下停車場，無需使用汽車升降機可直達泊車樓層。另設有戶外空中花園，可飽覽開揚的都市景致。