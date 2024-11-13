興勝上環HOLLYWOOD HILL暫沽34伙　餘貨將劈價逾三成

興勝創建（0896）上環單幢新盤HOLLYWOOD HILL 今日（13日）公布最新部署，發展商表示，項目暫沽34伙，套現2.65億元，當中最貴一伙以1,100萬元沽出。發展商表示，明年將推九龍塘豪宅項目，全盤11伙。



暫沽34伙、套現2.65億 最貴一伙1100萬

興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯表示，項目最新售出34伙，佔全盤七成，當中有5伙連租約出售，累計全盤暫吸金2.65億元，呎價19,400元。單位售價較之前折讓36%，符合市場需求。

當中，最貴一伙為27樓B室頂樓連天台單位，以連租約每月5萬元成交，成交價1,100萬元，呎價27,500元。若以每月租金5萬元租出，租金回報逾5厘。

他續指，項目租務潛力優厚，深受投資者及用家歡迎。當中投資者佔七至八成，租金回報率最高達5厘水平。

興勝創建控股執行董事周嘉峯。

明年第一、二季推九龍塘豪宅項目、涉11伙

後市方面，聯儲局上周減息0.25厘，香港亦跟隨調整下調最優惠利率，周嘉峯料若特朗普日後維持低息政策，將帶動資金流入樓市，幫助項目銷情。

集團未來推盤計劃方面，他透露，明年第一、二季集團將推九龍塘豪宅項目，全盤11伙，以及發展位於葵涌的新工業項目。同時亦會於2026年初開展位於元朗的低密度項目。

美聯物業高級區域營業董事黎偉強。

夥美聯物業亦推置業優惠

為配合項目銷售，美聯物業亦推出置業優惠，美聯物業高級區域營業董事黎偉強表示，為即日起截至本月30日的首3名買家，每位價値約6,000元「冬日家電禮券置業優惠」。

此外，買家於收樓後首3個月內經美聯物業成功租出單位，可額外獲約2,000元「出租物業保險優惠」，名額3位，合共約24,000元。