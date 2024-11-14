內地客1.22億買古洞「華第」7千呎洋房　裝修費高達5000萬｜多圖

資本策略地產（0497）古洞南洋房項目「華第」，於10月以1.22億元招標沽售出獨立洋房C，創今年新界區一手獨立洋房新高紀錄。其買家身份曝光，料為內地客入市個案。



據資料顯示，新買家以SUN ZHIFANG登記，英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。值得留意的是，是次轉售連同室內設計一併出售。據發展商表示，該幢洋房裝修費高達約5,000萬元。

↓ ↓古洞南洋房項目「華第」獨立洋房C ↓↓

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洋房6940呎、裝修費高達5000萬

該洋房實用面積6,940平方呎，屬四房連四套間隔，連4,857平方呎私人花園，設有私人升降機通達室內三層。同時設全港少有長逾15米、闊4米及深1.4米之私人游泳池。

而洋房大門入口及樓梯牆身配上了歐式特色油漆，打造簡約的立體感，前庭以英式莊園喜用的灌木叢籬笆包圍，旁邊設有獨立車庫連有兩個充電裝置。

設旋轉樓梯 餐區以英國維多利亞時代風格設計

地面全層空間寬裕實用面積逾2,302平方呎，大廳層與層之間高度為4.5米高，大廳中間沒有主力牆及主力柱，可用作派對及宴會場地。 另亦採用旋轉樓梯，配上有金屬點綴的木質扶手，另設有家庭廳及閱讀區。

而主客廳擺放水晶吊燈、格紋灰色及紅色布沙發，以及黑色茶几 ；而主客廳及偏廳均選用 復古波斯地氈。至於，用餐區以英國維多利亞時代風格設計，廚房則以美式設計，中央設有工作枱。

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花園4857呎 設燒烤區、用餐區、休憩區、草坪及園林

另花園實用面積為4,857平方呎，並劃分五個分區，包括燒烤區、用餐區、休憩區、草坪及園林、以及長逾15米、闊4米及深1.4米私人游泳池。

一樓為套房樓層，全層室內實用面積為1,618平方呎，外接實用面積約1,040平方呎平台，全層設有三個套房及家庭廳，一樓樓底高度為3.5米。

二樓為主人套房樓層，主人套房樓層室內實用面積約1,500平方呎，附連實用面積630平方呎平台，樓高3.5米。主人套房樓層貫徹全屋高雅大氣的設計風格 ，劃分為寢區，以及男女主人浴室及衣帽間。