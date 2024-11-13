元朗Yoho Town兩房500萬沽　買家睇好後市　心急上車僅議價10萬蚊

樓市交投上升，準買家對後市態度轉趨正面。元朗Yoho Town一伙兩房單位新近以500萬元易手，買家急於上車僅議價10萬元，呎價約12,723元。



美聯物業分行區域經理王偉健表示，該單位為Yoho Town第1期2座中層B室，實用面積393平方呎，兩房間隔。原業主早前叫價510萬元放售，而新買價為區內上車客，見利好消息浮現，睇好後市，為免錯失入市良機，僅議價10萬元以500萬元承接，折合呎價約12,723元。

↓↓Yoho Town第1期2座中層B室↓↓

+ 2

造價較同類低6%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於上月底促成，單位為5座高層G室，面積間隔相同，成交價為530萬元，是次單位造價較其低30萬元或6%。

原業主於2013年以374萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利126萬元，單位升值34%。