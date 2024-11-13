北都發展｜牛潭尾新區擬建1.3萬伙　4成土地留建大學城、教研醫院

政府致力發展北部都會區，發展局最新公布元朗牛潭尾的發展建議，當中46公頃土地將作大學城（包括第三所醫院），佔整體土地36%，18公頃為住宅項目（包括鐵路上蓋發展用地），佔整體土地14%，預計興建1.2萬至1.3萬伙，並將以私樓為主，政府考慮透過「鐵路加物業」等模式發展。



據發展局文件，牛潭尾區預計提供1.2萬至1.3萬伙，新增人口約3.2萬至3.6萬人，新增就業機會約2.2萬至2.6萬個職位。

大學城方面，牛潭尾研究範圍東部將預留約46公頃土地，發展大學城。發展局指鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式發展，在「北都大學教育城」建立據點，擔當「超級聯繫人」的角色。

此外，區內將建綜合醫教研醫 院及第三所醫學院，局方指，隨着北都逐步發展，未來元朗區和北區對醫療服務的需求也會同時增加。牛潭尾會預留約9公頃土地，興建一所新綜合醫院，提供約3000張病牀，為北都現有和新增人口提供全面的醫療服務，並配備專科人手和相關技術及儀器，為全港患有個別高度複雜性疾病的病人提供服務。