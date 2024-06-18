九展擬改建商住涉1881伙　城規會收535份公眾意見、86%支持

億京發展及資本策略（0497）等財團在2021年6月以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿中心（九展），早前於大樓內張貼結束營運通知，及後發展商最新向城規會提出新方案，申請作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，提供1,881個住宅單位。城規會在本月初截收公眾意見，暫接獲共535份，其中有近86%屬於支持意見，僅有約1成反對。



就上述全新發展方案，城規會接獲535份意見，當中有近458份屬支持意見，佔整體近86%；另外，60份持反對意見，佔整體近11%；其餘17份為中立意見或僅為計劃提出意見。

支持意見大多數指出，重建計劃新增住宅用途可以增加區內住宅兵應，以滿足本港龐大的房屋需求。同時，受惠專才計劃，料九展改建商住用途後，可以增加人才入住區內，與鄰近的啟德住宅群產生協同效應。

環保人士︰九展屬地標式建築物 附近配套未完善 不應改建住宅

至於，反對意見指出改建住宅後未有良好的接駁網絡，距離最近港鐵站要至少15分鐘步程，料未來住客入住後會為九龍灣交通帶來負面影響。

另有環保人士Mary Mulvihill指出，九展屬地標式建築物，提供娛樂及貿易服務，而該區一帶道路及交通運輸方便，惟項目與公園和購物中心有一定距離，附近沒有學校，社區服務有限，實不應改建作住宅。

有網民於網上討論區發帖文，指九展已貼出結束營運通知，將營運至2024年6月30日。（連登討論區相片）

九展早前貼通告指營運至6月30日

事實上，九展早前已貼出結束營運通知，將營運至2024年6月30日。又指在此期間繼續如常提供服務，並感謝各租戶、客人一直對九展的支持，期待在未來以全新面貌與大家相見。

惟億京及資本策略等收購九展後，發展商一直部署重建為商廈項目，不過近年全港寫字樓市道轉差，各區商廈空置率一直處於高水平，市場一直盛傳九展重建商廈計劃或有變數。