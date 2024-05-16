銀都清水灣片廠重建計劃遭反對　規劃署不接納、城規會明審議

規劃署早前擬修訂《將軍澳分區計劃大綱核准圖》，修訂把約66年歷史的清水灣電影製片廠，改劃發展為電影製作園區，當中提供製片廠等用途。有個別人士反對該發展修訂，惟規劃署不接納反對意見，城規會將於周五（17日）審議該發展計劃，料大機會獲通過。



早於1958年落成的清水灣電影製片廠及宿舍用地由將銀都機構持有，地盤面積約46萬平方呎。銀都機構早前向城規會申請，把項目用途由「綜合發展區」，改劃為「其他指定（電影工作室及相關用途）」，以重建為電影製作園區，提供4幢樓高1層至7層的建築物，用作製片廠、後期製作及創意中心、工作室暨宿舍等用途，總面積約22萬平方呎。現時宿舍用地則獲原址保留，其涉及總樓面約3萬平方呎。

有保育人士表示反對，重建後體積龐大，嚴重影響後方的山脊線。不過規劃署指，不支持該反對人士的意見，因分區計劃大綱草圖有為用地設定最高建築物高度限制，變相日後可適度控制重建項目的總樓面面積。